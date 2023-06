Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Vettelschoß (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in der Kalenborner Straße und In der Mark. Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Kalenborn stand mit ihrem Pkw an der Einmündung, und wollte dem herannahenden Pkw die Vorfahrt gewähren. Kurz vor der Einmündung verriss der 85-jährige Fahrer das Lenkrad und kollidierte mit dem wartenden Fahrzeug. Nach der Kollision stieg der Mann aus, schaute sich den Schaden an und fuhr dann unbeeindruckt weiter. Die vor Ort eintreffenden Polizisten nahmen die Ermittlungen auf und konnten den Flüchtigen zu Hause antreffen. Dieser war dabei, die beschädigten Reifen zu wechseln. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, gegen den flüchtigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

