Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Schierbrok +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind am Montag, 14. November 2022, in ein Einfamilienhaus in Schierbrok eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von 12:00 bis 16:00 Uhr hebelten sie ein Fenster des Hauses auf und gelangten so in das Gebäude. Hier durchsuchten sie alle Räume und entwendeten unter anderem einen Behälter mit Dokumenten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Wer zwischen der Bahnhofstraße und dem Trendelbuscher Weg verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 an die Polizei Wildeshausen zu wenden.

