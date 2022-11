POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Ein erheblich alkoholisierter Pkw-Fahrer wurde am Montag 14. November 2022, gegen 10:20 Uhr, in Ahlhorn von der Polizei kontrolliert. Nach Hinweisen von Zeugen konnte der 52-jährige Mann aus der Gemeinde Großenkneten mit seinem Pkw in der Vechtaer Straße angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,87 ...

mehr