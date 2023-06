POL-PDNR: Diebstahl einer Rüttelplatte von Baustellengelände

Neuwied (ots) - Neuwied - Am 01.06.2023 erhielt die PI Neuwied gegen 17:00 Uhr Kenntnis von insgesamt 5 Fällen sogenannter Schockanrufe. In allen Fällen gab der Anrufer an, dass der Sohn bzw das Kind des Angerufenen einen schwereren Unfall verursacht habe und nun Geld benötige, um dem Gefängnis zu entkommen. Gefordert wurden in einem Fall 79000 Euro. Die Geschädigten erkannten in allen Fälle die Masche und beendeten ...

