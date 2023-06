POL-PDNR: Fahrzeugführer mit über 1,2 Promille unterwegs

Neustadt/Wied (ots) - Am heutigen Donnerstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage Neustadt/Wied - Fernthal. Eine 18-jährige Fahrerin beabsichtigte, mit ihrem VW Golf von Borscheid kommend, nach links auf die L 270 abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 50-jährigen Fahrer und dessen 40-jährigen Beifahrer in ihrem BMW, die auf der L 270 in Richtung Hombach fuhren. Es kam zum Zusammenstoß der beiden ...

