Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 32-Jähriger bei Alleinunfall verletzt

Drolshagen-Wegeringhausen (ots)

Ein Alleinunfall ereignete sich am Sonntag (16. April) gegen 02:41 Uhr auf der B55. Dabei befuhr ein 32-Jähriger aus Meinerzhagen die B55 aus Drolshagen in Richtung Bergneustadt. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überschlug er sich mit seinem Fahrzeug mehrfach, bevor das Fahrzeug, auf dem Dach liegend, zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer verletzte sich durch den Verkehrsunfall schwer und wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Am Fahrzeug, an Verkehrszeichen und an Bäumen entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Das Fahrzeug wurde zunächst sichergestellt. Zur Unfallaufnahme war die B55 kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell