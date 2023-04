Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 45-Jähriger bei Alleinunfall verletzt

Wenden (ots)

Ein Alleinunfall hat sich am Donnerstag (13. April) gegen 14 Uhr auf der L 714 zwischen Gerlingen und Möllmicke ereignet. Dabei befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Pkw die Landstraße in Richtung Wenden. Im Kurvenverlauf kam er vermutlich aufgrund nicht an die Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Pkw mit einem Verkehrszeichen, sodass sich zunächst der Wagen drehte und anschließend überschlug, bevor er im Graben zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurde der Fahrer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand Sachschaden im vierstelligen, an dem Schild im dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell