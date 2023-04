Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall zwischen Kleintransporter und Pkw

Friedrichsthal (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Pkw hat sich am Donnerstag (13. April) gegen 15:30 Uhr auf der L 512 ereignet. Dabei befuhr ein 52-Jähriger die Straße "Saßmicker Hammer" und wollte die Koblenzer Straße in Richtung Raffeisenstraße queren. Zeitgleich befuhr ein 77-jähriger Autofahrer die Koblenzer Straße in Richtung Olpe. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Kleintransporter zur Seite kippte. Beide Fahrzeugführer wurden durch die Kollision verletzt und kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr beseitigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell