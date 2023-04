Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 51-Jähriger bei Alleinunfall verletzt

Sondern (ots)

Ein Alleinunfall hat sich am Donnerstag (13. April) gegen 14:50 Uhr auf der L 512 ereignet. Dabei befuhr ein 51-Jähriger die Landstraße aus Attendorn in Richtung Olpe. Nachdem er einen Kreisverkehr passiert hatte, kam er mit seinem Fahrzeug in einer langgezogenen Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Er verlor anschließend die Kontrolle über seinen Pkw. Sein Fahrzeug kollidierte mit einer Leitplanke und kam dann zum Stehen. Der Pkw-Fahrer wurde dabei verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen, an der Leitplanke im dreistelligen Eurobereich. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr ebenfalls vor Ort und reinigte die Fahrbahn. Zur Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Olpe gesperrt. Polizeibeamte regelten währenddessen den Verkehr.

