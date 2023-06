Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Fluterschen

Fluterschen (ots)

Am Donnerstag, den 01.06.2023, kam es gegen 18:56 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Koblenzer Straße in Fluterschen. Eine 79-jährige Fahrerin eines Suzuki kollidierte, aus noch ungeklärter Ursache, beim Vorbeifahren mit einem dort rechtsseitig auf der Fahrbahn geparkten Audi. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18000EUR.

