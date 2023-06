Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Hilflose Person auf Gebäudedach

Neitersen (ots)

Am 01.06.2023 gegen 22:00 Uhr erreichte die Polizeiinspektion Altenkirchen die Mitteilung über eine männliche Person, welche sich in der Ortschaft Neitersen, auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses, auf einem dortigen Schornstein, befindet. Auf Grund der unklaren Lage wurde ein Funkwagen entsandt. Vor Ort konnte der gemeldete Sachverhalt bestätigt werden. Kräfte der Feuerwehr Altenkirchen und Neitersen, sowie ein Rettungswagen befanden sich bereits vor Ort. Schnell stellte sich heraus, dass die Person versuchte über das Dach in ihre verschlossene Wohnung zu gelangen. Als dies Misslang, harrte sie auf dem Dach des Hauses aus, da sie aus eigenen Kräften nicht in der Lage war, das Dach unfallfrei zu verlassen. Mittels Drehleiter der Feuerwehr konnte die Person wohlbehaltend vom Dach gerettet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell