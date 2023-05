Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei

Mutmaßliche Rauschgiftdealer in Untersuchungshaft.

Ulm (ots)

Die Polizei nahm am Montag mehrere Verdächtige in Ulm fest.

Umfangreiche Ermittlungen seit Mitte 2022 zwischen den Polizeipräsidien Münster und Ulm führten nun zu drei Festnahmen.

Am Montag (15.05.2023) hat die Polizei in Ulm drei mutmaßliche Drogendealer - zwei 36 und 41 Jahre alte Männer aus Ulm und einen 39 Jahre alten Mann aus Erbach - vorläufig festgenommen. Die Festgenommenen stehen im dringenden Verdacht, in Ulm und Umgebung Handel mit illegalen Betäubungsmitteln getrieben zu haben. Sie sollen mehrfach Lieferungen von Heroin, Kokain und Amphetamin über einen Kurierfahrer erhalten haben. Dieser soll das Rauschgift aus den Niederlanden nach Ulm verbracht haben.

Bei der Durchsuchung eines Schrebergartens in Ulm, der mindestens einem der Tatverdächtigen zugeordnet werden kann, fand die Polizei Rauschgift. Die Kriminalpolizei Ulm stellte - durch Drogenvortests vorbehaltlich bestätigt - rund 90 Gramm Heroin, 50 Gramm Kokain und etwa 490 Gramm Amphetamin sicher. Weitere Untersuchungen zur genauen Substanzbestimmung der sichergestellten Betäubungsmittel wurden in Auftrag gegeben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurden die drei Verdächtigen noch am Montag der Haftrichterin des Amtsgerichts Ulm vorgeführt. Diese erließ Untersuchungshaftbefehle gegen die Männer jeweils wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Alle drei befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei dauern an.

