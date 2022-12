Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Versuchter Wohnungseinbruch in Vallendar

Vallendar (ots)

In der Nacht vom 02.12.2022 auf den 03.12.2022 kam es gegen 04:00 Uhr am Morgen zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Kaiser-Friedrich Höhe in Vallendar. Demnach versuchten unbekannte Täter durch aufhebeln der im Rückraum gelegenen Terrassentür in das Wohnhaus zu gelangen. Glücklicherweise gelang es dem Täter nicht in das Wohnhaus einzudringen, sodass es beim Versuch blieb.

Die Polizei bittet Zeugen, welche in der genannten Nacht auffällige Personen oder Fahrzeug in dem Bereich gesehen haben, sich bei der Polizeiinspektion in Bendorf unter der Telefonnummer 02622/9402-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell