POL-PDKO: Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bei Verkehrskontrollen in Bendorf und Vallendar eingeleitet

Rhens (ots) - Am Montag, den 28.11.2022, gegen 18.30 Uhr, ereignete sich auf der B 9 im Kreisverkehr Mainzer Straße / Am Bornpfad in Rhens eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher befuhr die B 9 aus Koblenz kommend in Fahrtrichtung Boppard und missachtete beim Einfahren in den Kreisverkehr die Vorfahrt, sodass es zu einem Zusammenstoß mit einem im Kreisverkehr fahrenden Pkw kam. Der Verursacher setzte seine ...

mehr