Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 27. April 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: 40 Kinder lernen am Zukunftstag den Polizeiberuf kennen

Am diesjährigen Zukunftstag, Donnerstag, 27.04.2023, konnten 40 Kinder einen kleinen Einblick in den Polizeiberuf erhalten. Pünktlich um 09:00 Uhr wurden die Kinder von Kolleginnen und Kollegen der Polizei Wolfenbüttel an der Lindener Straße begrüßt. An sechs Stationen lernten die Kinder in Kleingruppen die verschiedensten Facetten des interessanten Polizeiberufes kennen. So erkundeten sie die Wache und das Polizeigewahrsam. Die Aufgaben des Kriminalermittlungsdienstes wurden an einem Tatort "Kellereinbruch" anschaulich dargestellt. Zum Programm gehörte auch die Vorstellung der Ausrüstung einer Polizistin / eines Polizisten und natürlich auch die Besichtigung eines Funkstreifenwagens. Ein kleiner Höhepunkt war sicherlich auch eine Geschwindigkeitskontrolle mit der Laserpistole an der Lindener Straße. Hier konnten die Kinder auch selbst die Laserpistole bedienen. Nach rund vier Stunden war ein spannender Vormittag mit einem kleinen Einblick in den Polizeiberuf beendet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell