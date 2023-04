Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 27. April 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Bus muss stark abbremsen, Mitfahrerin stürzt

Mittwoch, 26.04.2023, gegen 08:10 Uhr

Am Mittwochmorgen, gegen 08:10 Uhr, überquerte ein bislang unbekannter Fußgänger die Breite Herzogstraße in Wolfenbüttel, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein herannahender Linienbus musste eine Gefahrenbremsung einleiten um einen möglichen Zusammenstoß mit dem Fußgänger zu vermeiden. Durch dieses starke Bremsmanöver stürzte eine im Bus stehende 17-jährige Mitfahrerin und verletzte sich hierbei leicht. Sie musste mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht werden. Der Fußgänger entfernte sich unerkannt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell