Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 26.04.2023:

Peine (ots)

Diebstahl eines Baukompressors in Peine

In den frühen Morgenstunden des 25.04.zwischen 03:00 Uhr und 07:00 Uhr ist von der Ladefläche eines geparkten Kleintransporters ein etwa 300 kg schwerer Kompressor gestohlen worden. Das Fahrzeug stand am Friedrich-Ebert-Platz in Peine. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro.

Fahrraddiebstahl an Supermarkt

Am 24.04. ist einem 39-jährigen Peiner ein E-Bike gestohlen worden. Der Mann hatte das Rad während eines Einkaufs in einem Supermarkt an der Vöhrumer Straße vor dem Markt angeschlossen. Nachdem er gegen 17:30 Uhr seinen Einkauf beendet hatte, musste er feststellen, dass das Rad samt Schloss gestohlen wurde. Der Schaden beträgt rund 1800 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell