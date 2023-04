Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 25. April 2023:

Wolfenbüttel: Einbruch und Einbruchsversuch in Gewerbekomplex

Sonntag, 20.04.2023, 19:00 Uhr, bis Montag, 24.04.2023, 04:00 Uhr

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam in ein Geschäft innerhalb eines Gewerbekomplexes in der Schweigerstraße ein. Innerhalb der Räumlichkeiten wurde der dort befindliche Tresor angegangen. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Zwei weitere Geschäfte des Komplexes wurden offensichtlich ebenfalls angegangen. Hier erfolgte jedoch kein Eindringen in die Räumlichkeiten. Zur entstandenen Gesamtschadenshöhe können ebenfalls noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, eine leicht verletzte Autofahrerin

Montag, 24.04.2023, gegen 16:00 Uhr

Am Montagnachmittag ereignet sich an der Autobahnabfahrt Wolfenbüttel Nordwest auf die Landesstraße 615 ein Verkehrsunfall, bei dem eine 36-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden ist. Demnach beabsichtigte ein 77-jähriger Autofahrer von der Autobahn kommend nach links in Richtung Salzgitter Thiede abzubiegen. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit das Auto der 34-Jährigen die ihrerseits auf der Landesstraße in Richtung Wolfenbüttel unterwegs war. Durch die Kollision erlitt sie leichte Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Kissenbrück: Lack zweier PKW zerkratzt

Sonntag, 23.04.2023, 14:00 Uhr, bis Montag, 24.04.2023, 05:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter zerkratzten in der Zeit von Sonntag, 23.04.2023, 14:00 Uhr, bis Montag, 24.04.2023, 05:30 Uhr, den Lack zweier zum Parken auf einem Privatgelände im Milanweg in Kissenbrück abgestellter Autos. Betroffen waren ein PKW Nissan sowie ein PKW Fiat. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

