Peine (ots) - Einbruch in Physiotherapiepraxis In der Nacht vom 22.04. auf den 23.04. ist in eine Praxis im Bodenstedter Weg in Lengede eingebrochen worden. Der Geschädigte stellte am Sonntagmorgen fest, dass ein Fenster aufgehebelt worden ist. Aus der Praxis ist Bargeld entwendet worden. Der genaue Schaden steht ...

mehr