Wolfenbüttel (ots) - Körperverletzung In Cramme, Breite Str., gerieten am 22.04.23, gegen 22.30 Uhr, eine 30jährige und eine 40 Jahre alte Frau in Streit. In dessen Verlauf habe die Jüngere der Älteren einen Faustschlag in das Gesicht versetzt, wodurch diese leicht verletzt wurde. Gegen die Täterin wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gefertigt. ...

