POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 23. April 2023

Körperverletzung

In Cramme, Breite Str., gerieten am 22.04.23, gegen 22.30 Uhr, eine 30jährige und eine 40 Jahre alte Frau in Streit. In dessen Verlauf habe die Jüngere der Älteren einen Faustschlag in das Gesicht versetzt, wodurch diese leicht verletzt wurde. Gegen die Täterin wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gefertigt.

Verstoß Waffengesetz, Sicherstellung Langwaffe

Am 22.04.23, gegen 13.50 Uhr, wurde auf der Landesstraße 615 in Höhe Bungenstedfter Turm der 56jährige Fz-Führer eines Chevrolet Pick Up einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er der Besatzung eines Fustw aufgefallen war, die während der Streifenfahrt eine Langwaffe in der Heckscheibe des PKW bemerkt hatten. Die Überprüfung ergab, dass es sich bei der Waffe um ein funktionsfähiges und zugriffbereites Luftgewehr handelte. Da dies einen Verstoß nach dem WaffG darstellt, wurde die Waffe sichergestellt und wird mit Einwilligung des Eigentümers der Vernichtung zugeführt. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Umfangreiche Suchaktion nach dementer Seniorin

Ein Wolfenbütteler Altenheim bemerkte am frühen Morgen des 23.04.23, gegen 01.16 Uhr, das Fehlen einer an Demenz erkrankten 85jährigen Seniorin und verständigte die Polizei. Die letztmalig gegen 23.00 Uhr des Vortages vom Pflegepersonal gesehene Dame hatte sich unbemerkt in unbekannte Richtung entfernt. Sofort eingeleitete Ermittlungen und Suchmaßnahmen der Polizei führten zunächst nicht zum Auffinden der Frau. Nach Eintreffen des alarmierten Polizeihubschraubers konnte dieser die Seniorin mit Hilfe einer Wärmebildkamera auf einer Freifläche in der Nähe des Heimes lokalisieren. Die Frau war offensichtlich gestürzt und nicht in der Lage gewesen, eigenverantwortlich zurückzukehren. Sie wurde mit einer leichten Unterkühlung dem Krankenhaus Wolfenbüttel zugeführt.

