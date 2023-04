Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 25.04.2023:

Peine (ots)

Einbrüche in zwei Vereinsheime in Peine

Am Montagmorgen sind gleich zwei Einbrüche in Vereinsheime festgestellt worden. Gegen 11:00 Uhr teilte ein Vereinsmitglied des Wassersportclubs mit, dass in das Vereinsheim am Mittellandkanal eingebrochen worden sei. Mehrere Türen des Gebäudes sind beim Versuch sie aufzuhebeln beschädigt worden. Allerdings scheiterten die Versuche. Dennoch ist erheblicher Sachschaden entstanden.

Wenig später wurde ein Einbruch in das nahegelegene Vereinsheim des Schiffsmodellbauclub Peine gemeldet. Hier gelangte der oder die unbekannten Täter in die Räume des Vereins. Offenbar ist dort aber nichts entwendet worden.

Aufgrund der örtlichen Nähe und der ähnlichen Tatbegehung wird in beiden Fällen auch im Hinblick auf einen möglichen Zusammenhang ermittelt.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei in Peine unter 05171-9990 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell