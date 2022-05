Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Mehrparteienhaus

Speyer (ots)

In der Nacht vom 01.05.2022 auf den 02.05.2022 kam es in Speyer im Alois-Gruber-Weg zu einem Einbruchsversuch. Unbekannte Täter versuchten trotz geschlossener Rollläden über den Balkon ins Wohnungsinnere zu gelangen. Dies gelang den Tätern allerdings nicht. Sie verursachten lediglich Sachschaden an der Balkontür sowie dem Rollladen. Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen. Wer hat in der Zeit vom 01.05.2022, 20:00 Uhr bis zum 02.05.2022, 22:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Alois-Gruber-Weg in Speyer gesehen? Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Speyer unter der 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell