Peine (ots) - Einbrüche in zwei Vereinsheime in Peine Am Montagmorgen sind gleich zwei Einbrüche in Vereinsheime festgestellt worden. Gegen 11:00 Uhr teilte ein Vereinsmitglied des Wassersportclubs mit, dass in das Vereinsheim am Mittellandkanal eingebrochen worden sei. Mehrere Türen des Gebäudes sind beim ...

