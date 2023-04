POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.04.2023.

Peine (ots) - Diebstahl eines Baukompressors in Peine In den frühen Morgenstunden des 25.04.zwischen 03:00 Uhr und 07:00 Uhr ist von der Ladefläche eines geparkten Kleintransporters ein etwa 300 kg schwerer Kompressor gestohlen worden. Das Fahrzeug stand am Friedrich-Ebert-Platz in Peine. Der Schaden beträgt rund ...

mehr