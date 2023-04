Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 26. April 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Cramme: Autofahrerin weicht Tier aus und prallt gegen parkende PKW

Dienstag, 25.04.2023, gegen 23.30 Uhr

Eine 18-jährige Autofahrerin befuhr am Dienstagabend mit ihrem Auto die Lobmachtersche Str. in Cramme. Beim Versuch einem plötzlich kreuzenden Tier auszuweichen, prallte sie mit ihrem Auto gegen zwei am Straßenrand zum Parken abgestellte PKW. Durch die Kollision entstand an allen drei Autos erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 20000 Euro. Die 18-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Zu einer Kollision mit dem Tier ist es nicht gekommen.

Börßum: Autofahrer mit 2,1 Promille unterwegs

Dienstag, 25.04.2023, gegen 20:00 Uhr

Am Dienstagabend kontrollierte eine Streife der Polizei Schladen einen 62-jährigen Autofahrer der zuvor mit seinem PKW auf der Landesstraße aus Börßum kommend in Richtung Heiningen unterwegs war. Dieser PKW war aufgefallen, da er beim Passieren des dortigen Bahnüberganges auf die Gegenfahrbahn geraten war und der in diesem Moment entgegenkommende Funkstreifenwagen ausweichen musste, um einen möglichen Zusammenstoß zu verhindern. Bei der anschließenden Kontrolle des 62-jährigen Fahrers stellten die Beamten dann eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde anageordnet, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

