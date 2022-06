Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei ähnliche Taten in Supermärkten

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dienstagmittag meldeten sich unabhängig voneinander zwei Geschädigte bei der Polizei Saale-Holzland. Jedoch glich sich der gemeldete Sachverhalt in der Tatausführung, nur der Ort des Geschehens wich voneinander ab. Unbekannte hatten einer 78-Jährigen aus dem Einkaufswagen in einem Supermarkt im Hermsdorfer Brückencenter die Geldbörse entwendet. Selbigen Sachverhalt, nur in der Erich-Weinert-straße in Hermsdorf geschehen, meldete ein 86-Jähriger. Die Täter sind bisher Unbekannt. Die entsprechenden Anzeigen wurden aufgenommen.

