Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vermisstensuche in 37589 Kalefeld - OT Willershausen

Bad Gandersheim (ots)

Samstag, 27.05.2023 22:00 Uhr - Sonntag 28.05.2023 01:00 Uhr - 37589 Kalefeld OT Willershausen

Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr meldete der Enkelsohn einer 81-jährigen Willershäuserin, dass diese am Abend nicht nach Hause zurückgekehrt sei. Die Dame leide unter Alzheimer und sei auf lebenswichtige Medikamente angewiesen, eine Absuche des Dorfes mit Hilfe von Freunden und Nachbarn habe nicht zum Erfolg geführt. Durch die Polizei Bad Gandersheim werden mit Hilfe von Kräften der benachbarten Dienststellen in Northeim und Einbeck, der Freiwilligen Ortsfeuerwehren und der Johanniter weitere Suchmaßnahmen innerhalb der Ortschaft und umliegenden Feldmark durchgeführt. Auch ein Hubschrauber der niedersächsischen Landespolizei kommt dabei zum Einsatz. Gegen 01:00 Uhr in der Nacht kann die Frau schließlich durch Mitglieder der FFW in der Feldmark nahe Willershausen aufgefunden werden. Die Frau ist leicht unterkühlt, den Umständen entsprechend jedoch wohlauf. Die Polizei Bad Gandersheim möchte sich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bei den Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr, den Angehörigen der Johanniter und allen weiteren Helferinnen und Helfern für die tolle Zusammenarbeit und das gezeigte Engagement bedanken! (Ham)

