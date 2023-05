Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Northeim (ots)

Northeim OT Hohnstedt, B3, Freitag, 26.05.2023, 14:10 Uhr

HOHNSTEDT(Sti) - Am Freitagnachmittag gegen 14:10 Uhr befährt eine 61-jährige Fahrzeugführerin aus Ladenburg mit ihrem Pkw die B3 aus Hohnstedt kommend in Richtung Vogelbeck. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt sie dabei auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab, rutscht mit dem Fahrzeug in den Straßengraben und kollidiert dort mit einer Grabenüberführung.

Bei dem Unfall wird neben der Fahrerin auch ihre 62-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide Personen werden durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Schadenshöhe am Pkw und dem Bauwerk beträgt schätzungsweise 17.500 EUR.

