POL-NOM: Gemeinschädliche Sachbeschädigung an Kirche

Uslar (ots) - Uslar (La) - Am Freitagabend, den 26.05.2023, gegen 19.45 Uhr, kam es im Kreisel in der Auschnippe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kleinkraftrad. Ein 52-jähriger PKW-Fahrer übersah beim Einfahren in den Kreisel die vorfahrtsberechtigte 43-jährige Führerin eines Kleinkraftrades, sodass es zum Zusammenstoß mit Sachschaden kam. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.700,00 ...

mehr