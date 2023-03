LPI-GTH: Autoscheibe zerstört und Navigationssystem entwendet

Waltershausen (ots) - Vor einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße in Waltershausen ereignete sich am Freitag, gegen 13.30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei welchem der Unfallverursacher die Unfallstelle pflichtwidrig verließ. Der unbekannte Fahrzeugführer touchierte, vermutlich mit einem roten Fahrzeug, ein dort parkendes Postfahrzeug. Dabei entstand Sachschaden von ungefähr 1.500 Euro. Die Polizei sucht in diesem ...

mehr