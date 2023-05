POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots) - Uslar (La) - Am Freitag, den 26.05.2023, in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 15.30 Uhr, wurde in der August-Bebel-Straße, auf dem Parkplatz der Fa. Demag, ein graues E-Bike der Marke "Cube" durch unbekannte Täter entwendet. Dieses war mittels Faltschloss an einem Fahrradständer gesichert. Mögliche Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Uslar, Tel.: 05571-80060, zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

