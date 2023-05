POL-NOM: Pkw ohne gültige Fahrerlaubnis geführt

Northeim (ots) - Northeim OT Hohnstedt, B3, Freitag, 26.05.2023, 14:10 Uhr HOHNSTEDT(Sti) - Am Freitagnachmittag gegen 14:10 Uhr befährt eine 61-jährige Fahrzeugführerin aus Ladenburg mit ihrem Pkw die B3 aus Hohnstedt kommend in Richtung Vogelbeck. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt sie dabei auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab, rutscht mit dem Fahrzeug in den Straßengraben und kollidiert dort mit ...

mehr