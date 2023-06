Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Verkehrsunfallflucht - Mofa-Fahrer entfernt sich vom Unfallort

Brüggen (ots)

Am 21.06.2023 hat es gegen 13.00 Uhr einen Verkehrsunfall auf dem Hagenkreuzweg in Brüggen gegeben. Eine 16-jährige Brüggenerin lief zu Fuß auf dem Verbindungsweg zwischen dem Hagenkreuzweg und der Borner Straße in Laufrichtung Von-Schaesberg-Weg. Hinter ihr fuhr ein Mofa, welches sie beim Überholvorgang an ihrer linken Seite touchierte, woraufhin die 16-Jährige stürzte und hierbei leicht verletzt wurde. Der Mofa-Fahrer hielt nicht an und setzte seine Fahrt unerlaubterweise in Fahrtrichtung Von-Schaesberg-Weg fort. Das flüchtige Mofa war nach Beschreibungen rot und der unbekannte Fahrer / die unbekannte Fahrerin trug einen schwarzen Helm. Das Verkehrskommissariat bittet um Zeugen. Falls Sie den Unfall beobachtet haben, oder Angaben machen können melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (616)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell