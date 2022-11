Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Fahrrad gestützt

Saalfeld (ots)

Am Dienstag gegen 15:15 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Audi die Ausfahrt einer Zoohandlung, um auf die Straße "Am Mittlerer Watzenbach" in Saalfeld einzufahren. Er tastete sich langsam zum Radweg in Richtung Fahrbahn vor, um bessere Sicht zu haben. In gleichen Moment sah er plötzlich eine Fahrrad-Fahrerin vor seinem PKW über den Lenker ihres Fahrrades stürzen, ohne dass es im Vorfeld zu einem Zusammenstoß gekommen war. Die 48-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Mit dem Rettungswagen kam sie ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden, am PKW wurden keine Schäden festgestellt.

