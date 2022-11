LPI-SLF: Vorfahrt nicht beachtet

Bad Lobenstein (ots) - Zwischen dem 09.11.2022 und dem 15.11.2022 verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Alten Hügel" in Bad Lobenstein und entwendeten daraus eine Campingsolaranlage im Wert von 2.200 Euro und ein Kinderfahrrad im Wert von etwa 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

