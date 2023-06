Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 230624 Schwalmtal-Amern: Brandstiftung - vier PKW ausgebrannt - Zeugen gesucht

Schwalmtal (ots)

Am Samstag, 23.06.2023 um 04:09 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand auf der Straße "Am Dorfweiher" in 41366 Schwalmtal-Amern aus. Unbekannte Täter zündeten hier insgesamt vier geparkte PKW an und entfernten sich danach vom Tatort. Die betroffenen Fahrzeuge wurden nach Beendigung der Löscharbeiten durch die Polizei sichergestellt. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50, 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (624)

