Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Zwei Einsätze auf Willicher Stadtfest enden mit Widerstand

Willich (ots)

In der Nacht zu Samstag, gegen 24:00 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Polizei Kempen beim Stadtfest in Willich von Sicherheitskräfte hinzugerufen, da ein Streit zwischen einem 46-jährigen Willicher und seiner Lebensgefährten aus dem Ruder zu laufen drohte. Nachdem die Lage zunächst beruhigt werden konnte, sprachen die Einsatzkräfte einen Platzverweis aus, den der 46-Jährige aber ignorierte. Stattdessen stürmte der Mann mit erhobenen Fäusten auf das Team zu. Um den Angriff abzuwehren, setzte das Team Pfefferspray ein und fesselte den Willicher. Er wurde in Gewahrsam genommen, ein Richter ordnete die Blutprobe an. In der Nacht zu Sonntag, gegen 03.15 Uhr, kontrollierten Mitarbeitende des Ordnungsamtes eine Gruppe alkoholisierter Personen. Zur Ahndung einer Ordnungswidrigkeit wollten sie die Personalien der Beteiligten feststellen. Ein Mann versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen und wurde von den Mitarbeitern des Ordnungsamtes zunächst festgehalten. Der Mann riss sich aber los, schlug um sich und konnte fliehen. Die Kripo Kempen ermittelt nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der Mann ist etwa 20 Jahre alt und ca. 1,70 Meter groß. Er hat eine normale Statur und dunkle, kurze Haare. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Schrift, dunkle Jeans und schwarze Schuhe. Hinweise bitte über die 02162/377-0. /wg (628)

