POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz, Kennzeichenmißbrauch

Wittlich (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag 25.05.2023, ca. 22 Uhr bis Samstag 27.05.2023, ca. 20 Uhr wurde an einem auf dem Rommelsbachparkplatz abgestellten Fiat Doblo das hintere Kennzeichen entwendet. Hinweise zur Tat werden an die Polizeiinspektion Wittlich erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich Telefon: 06571-9260 ...

