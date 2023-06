POL-PDWIL: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad

Wiesbaum (ots) - Vermutlich am 28.05.2023 beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eine Straßenleuchte im Bereich des Erlenwegs in Wiesbaum. Nach der Kollision entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise seiner Verkehrsbeteiligung bekannt zu geben. Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Unfallverursacher dürfen an ...

