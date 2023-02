Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Arbeitsgeräten in Mittelbollenbach

Idar-Oberstein (ots)

Am 14.02.2023 kam es im Zeitraum von 14:00 bis 15:00 Uhr in der Mittelbollenbacher Straße in Idar-Oberstein zu einem Diebstahl von Arbeitsgeräten. Während ein Landschaftspflegedienst Arbeiten im Garten eines Kunden ausführten, wurde eine orange-weiße Motorsäge und ein Klettergurt in der Einfahrt des Einfamilienhauses gelagert. Nachdem die Arbeiten abgeschlossen waren, stellten die Arbeiter fest, dass die Gegenstände entwendet wurden. Hinweise auf einen Täter liegen bislang nicht vor. Es ist ein finanzieller Schaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781-5610.

