Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen zwei LKW - Unfallflucht

Palzem/B419 (ots)

Am Montag, den 13.02.2023 gegen 9:45 Uhr, befuhr der Geschädigte mit seinem LKW die B419 aus 54453 Nittel kommend in Fahrtrichtung Palzem. Circa einen Kilometer vor der Ortslage Palzem kam es zum Zusammenstoß mit einem die B419 in entgegengesetzter Richtung befahrenden LKW. Dabei kollidierte der LKW des Geschädigten im Bereich des Außenspiegels auf Fahrerseite mit dem Aufbau hinter dem Fahrerhaus des entgegenkommenden LKW. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle.

Am LKW des Geschädigten entstand erheblicher Sachschaden an Außenspiegel und Scheibe der Fahrertür. Der Fahrer selbst erlitt durch das platzende Glas leichte Verletzungen in Form von Kratzern.

Hinweise auf den Unfallverursacher werden an die Polizeiinspektion Saarburg unter Tel.: 06571/9155-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell