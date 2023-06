Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mehrere Kelleraufbrüche - Zeugensuche

Viersen (ots)

In Viersen kam es zwischen Sonntag- und Dienstagabend an drei unterschiedlichen Örtlichkeiten in Viersen zu mehreren Kelleraufbrüchen. In einem Mehrfamilienhaus auf der Brüsseler Allee öffneten die Unbekannten zwei Kellerverschläge. Aus einem entwendeten Sie Kleidungsstücke. Die Tür eines weiteren Kellers in einem Mehrfamilienhaus an der Berliner Höhe öffneten unbekannte Täter und nahmen ein Klapprad mit.

Zu gleich 24 Aufbrüchen von Kellerverschlägen kam es in einem Mehrfamilienhaus auf der Grevenbroicher Straße. Auch hier wurden die Türen oder Vorhängeschlösser aufgebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist nicht klar, ob und was alles entwendet wurde.

Inwieweit die Aufbrüche zusammenhängen ist Teil der Ermittlungen des Kriminalkommissariats. Können Sie sachdienliche Hinweise zu einer der Taten machen? Melden Sie sich gern unter der 02162 377 - 0. /cb (633)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell