Polizei Bochum

POL-BO: Brandserie in Bochum-Weitmar: Tatverdächtiger (20) in U-Haft

Bochum (ots)

Nach einer Reihe von Bränden an Autos und Müllcontainern in den vergangenen Tagen in Bochum-Weitmar hat die Polizei einen Tatverdächtigen (20, aus Bochum) festgenommen.

Zivile Einsatzkräfte waren am Dienstag, 11. April, in den späten Abendstunden im Bereich rund um die Hasenkampstraße unterwegs. Hier waren am Ostersonntag, 9. April, drei geparkte Autos sowie am Dienstag, 11. April, der Vereinsbus des SC Weitmar 45 und mehrere Müllcontainer in Brand geraten.

Im Rahmen ihrer Streife durch Weitmar wurden die zivilen Einsatzkräfte auf den Tatverdächtigen aufmerksam und nahmen ihn kurz vor Mitternacht fest.

Der 20-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl wegen Brandstiftung erlassen. Der Bochumer sitzt in Untersuchungshaft.

