Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Viersener Verkehrsprävention beim NRW-Radwandertag

Grefrath (ots)

Am 02. Juli startet der NRW-Radwandertag. Viele Routen gehen durch den oder starten im schönen Kreis Viersen. Grund genug, dass wir mit einem Infostand rund um die Themen Radfahrsicherheit und Verhindern von Unfällen dabei sind. Unser Team der Verkehrssicherheitsberatung ist beim Start um 10 Uhr auf dem Marktplatz in Grefrath dabei. Vorher können sich Teilnehmende oder Neugierige bei uns informieren und sich "warm machen". Auf unserem Pedelec-Simulator können Sie Ihre Reaktionen in Gefahrensituationen testen. Sind Sie wirklich so schnell und reaktionsstark, wie Sie glauben oder immer behaupten? Wir sagen es Ihnen. Kommen Sie vorbei! Für alle, denen wir in Grefrath nicht persönlich eine gute Fahrt wünschen können, wünschen wir hier eine gute Fahrt. Fahren Sie vorsichtig und vor allem mit ausreichendem Abstand - nach vorne, nach hinten und seitlich! Denn es dürfte viel los sein am Sonntag. #sicherradfahrenimkreisviersen /wg (636)

