Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe suchen in Fahrzeugen nach Wertsachen

Neuss (ots)

Beim Kriminalkommissariat 14, der zuständigen Fachdienststelle für Wohnungseinbrüche und Autodiebstähle im Rhein-Kreis Neuss, wird seit Montag (12.06.) eine Serie von Diebstählen aus Pkw bearbeitet. In mittlerweile mindestens acht Fällen machten sich Diebe zur Nachtzeit in den Bereichen Holzheim, Hoisten, Rosellen und Bettikum an teilweise unversperrten Wagen zu schaffen und entwendeten in den Autos mitunter vorgefundene Gegenstände.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (15./16.06.), gegen 04:10 Uhr, wurden der Polizei erneut zwei Fälle im Bereich Grimmlinghausen gemeldet. Vier Personen hatten sich an der Straße Am Römerlager an einem Audi zu schaffen gemacht. Während drei junge Männer offenbar die Umgebung beobachteten, hatte ein Vierter Zugang ins Fahrzeuginnere erlangt.

Ein Zeuge hatte die Diebe beobachtet und die Polizei gerufen. Die hatten sich bis zum Eintreffen der ersten Streifenwagen allerdings bereits vom Tatort entfernt. Den verschlossenen Audi hatten die Männer ohne Beschädigung geöffnet. Nach Angaben des Fahrzeugbesitzers wurde aus seinem Wagen nichts entwendet.

Nur wenige Hausnummern entfernt hatten die Unbekannten offenbar auch einen verschlossenen Skoda ohne Beschädigungen zu hinterlassen, geöffnet. Bei ihrer Suche nach Beute fanden die Täter Lutschdragees und ein Getränk und nahmen die Sachen an sich.

Einer der Diebe soll helle Kleidung getragen haben und circa 30 Jahre alt gewesen sein. Von seinen Begleitern liegt bislang keine Beschreibung vor. Die Männer gingen nach den Taten gemeinsam in Richtung Rheinuferstraße davon.

Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass auch aus den Bereichen An der Erftmündung und Hainbuchenweg mehrere Meldungen eingegangen sind, die nach ersten Erkenntnissen aufgrund des Modus Operandi (Täterarbeitsweise) dem Quartett zugerechnet werden können.

Deshalb der eindringliche Hinweis der Polizei an alle Fahrzeugbesitzer:

Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (zum Beispiel Navigationsgeräte, Mobiltelefone beziehungsweise Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst abgesehen. Deshalb empfiehlt die Polizei, lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück, ziehen Sie beim Verlassen des Autos den Zündschlüssel ab und versperren Sie alle Fenster und Türen. Nutzen Sie nach Möglichkeit eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Präventionsberatung der Polizei im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können und weitere geschädigte Fahrzeugbesitzer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Mit unserer Pressemeldung vom 13.06.2023, 13:59 Uhr, unter dem Titel "Unbekannte machen sich an mehreren Autos zu schaffen", berichteten wir bereits über einige der Taten.

Link zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5532722

