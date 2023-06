POL-NE: Polizei warnt vor Fake-Emails der Bundespolizei

Neuss / Rommerskirchen (ots) - Feuerwehr und Polizei erhielten am Mittwoch (14.06.) gegen 17:30 Uhr Kenntnis von einem Brand an einem Gebäudekomplex an der Xantener Straße in Neuss. Bei Eintreffen der Rettungskräfte konnten diese eine Brandentwicklung auf einer Dachterrasse erkennen. Durch die Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Gebäudeschaden im mittleren fünfstelligen ...

