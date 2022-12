POL-BOR: Borken - Kneipenschließung führte zu Tumultlage

Stadtlohn (ots) - Tatorte: Holtmoate, Hengeler Straße, Kastanienweg; Am 24.12.22 kam es zwischen dem Nachmittag und Abend zu zwei vollendeten Einbrüchen in Wohnhäuser (Kastanienweg und Holtmoate) und einer versuchten Tat auf der Hengeler Straße. In einem Fall wurde zumindest Bargeld entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr) Kontakt für Medienvertreter: ...

