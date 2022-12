POL-BOR: Stadtlohn - Mehrere Einbrüche

Gescher (ots) - Tatorte: Gescher, Marienweg; Tatzeiten: 23.12.22, zwischen 14.30 Uhr und 21.30 Uhr; Am 23.12.22, hebelten Einbrecher die Terrassentür eines Wohnhauses am Marienweg auf und drangen in das Haus ein. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld. Vermutlich besteht ein Zusammenhang mit den Taten am Eschweg und am Dahlienweg. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr) Kontakt ...

