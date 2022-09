Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Streit in Innenstadt

Recklinghausen (ots)

Im Bereich Bahnhofstraße/Hagelstraße hat es am Donnerstagabend, gegen 19.15 Uhr, eine körperliche Auseinandersetzung gegeben. Als die Polizei eintraf, hatte sich die Situation bereits beruhigt. Vor Ort konnten die Personalien von sechs Männern festgestellt werden, die offenbar an dem Streit beteiligt waren. Ein 43-jähriger Mann aus Waltrop wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen - auch zum Hintergrund des Streits - dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell